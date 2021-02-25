Суд отклонил апелляцию Соболь на домашний арест в рамках "санитарного дела"

Городской суд Москвы не стал удовлетворять апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь на арест в рамках "санитарного дела", оповещает пресс-служба инстанции.

Соратнице Алексея Навального, напомним, воспрещается покидать квартиру, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, и общаться со всеми, кроме следователей и адвоката.

Соболь инкриминируют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 30 УК, ст. 236 УК) из-за призывов выйти на несанкционированную акцию в Москве 23 января. Юристку задержали 27 января после обыска в офисе "Навальный Live".

Добавим также, Соболь является фигуранткой ещё одного уголовного дела - о проникновении в жилище. 21 декабря 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева, предположительно, работающего в ФСБ: его имя звучало в последнем расследовании ФБК об отравлении политика.

Как утверждают в СК, в обозначенный день Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", якобы представляясь сотрудницей Роспотребнадзора. Кроме того, она якобы "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, параллель снимая "свои противоправные действия на телефон". Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.