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15:30

Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

фото ЗакС политика Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

Флешмоб депутата Законодательного собрания от "Единой России" Андрея Анохина за допуск телеканала "78" на заседания городского парламента на своей странице в Instagram поддержала региональная общественная организация "Информационно-аналитический центр "Помним всех поимённо", которая занимается формированием списков захоронений погибших в Великой Отечественной войне на петербургских кладбищах. Организация считает непозволительным лишения слова "главного городского телеканала Санкт-Петербурга". 

Также на защиту телеканала встал певец Максим Леонидов. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал видеобращение к петербуржцам, в котором назвал ситуацию недопустимой.  

Телеканал "78" на своей странице в Twitter опубликовал слова поддержки от главного редактора "Панорамы ТВ" Алексея Блинова и художника из группы "Митьки" Виктора Тихомирова. Последний заявил, что подобные запреты ведут страну в тупик:  

"Нельзя действовать запретами во время свободы слова и печати. Действовать надо только силою аргументов и силою убеждения. Если что-то безосновательно запрещается, то это нехорошо и ведет наше отечество, и город наш, и общество в тупик".  

Также телеканал опубликовал ответ от двух членов фракции Партии роста в ЗакСе Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко. По их мнению, запрет "78" каналу посещать заседания лишает граждан права на получение информации из разных источников. Депутаты напомнили, что сейчас фактически сами лишены слова в парламенте, но обещали все же поднять вопрос о допуске СМИ. 

Ранее флешмоб поддержала фракция КПРФ. Коммунисты направили запрос начальнику управления по информации и общественным связям аппарата ЗакСа Елене Гаврищук. В документе парламентарии интересуются, почему на заседания не пускают журналистов  телеканала "78". Также фракция КПРФ решила уточнить, каково предельное количество журналистов на заседаниях, какой документ это устанавливает и сколько СМИ присутствовало на заседаниях в феврале. Депутат фракции Ирина Иванова 2 марта опубликовала свое личное обращение к жителям города, в котором попросила поддержать телеканал "78". 

Напомним, представителей "78" канала с декабря не пускают в Законодательное собрание под различными предлогами. В частности, отказ мотивировали большим количеством заявок от других СМИ, хотя в зале для представителей средств массовой информации было достаточно свободного места. Телеканал подал в суд на ЗакС - сейчас дело рассматривается в Октябрьском районном суде.  

Поддержать телеканал решил депутат-единоросс Андрей Анохин. В ночь на 1 марта он опубликовал видеообращение к спикеру городского парламента Вячеславу Макарову, в котором попросил его пустить журналистов телеканала на заседание 3 марта. Также депутат предложил петербуржцам записывать свои обращения с хэштегом "#78говори". 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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