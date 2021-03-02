18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:18

Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

фото ЗакС политика Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

Координатор Штаба Алексея Навального в Петербурге Ирина Фатьянова подала иск в Смольнинский районный суд к ГУ МВД по Петербургу, УМВД по Адмиралтейскому району и Министерству финансов. Заявление касается ее задержания во время акции 23 января, сообщила Фатьянова ЗАКС.Ру. Она заявила, что требует от ведомств компенсацию за моральный вред в 200 тысяч рублей. 

- С Марсова поля я шла до Восстания, со всех сторон шли сотрудники центра "Э", что-то снимали всю дорогу. Потом несколько сотрудников указали на меня сотрудникам ОМОНа, которые меня задержали. Не представились, не сказали по какому поводу, просто посадили в автозак и увезли в неизвестном направлении, - рассказала Фатьянова.

После задержания ее доставили в отдел полиции и составили протокол о нарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Суд арестовал координатора регионального штаба на шесть суток.

Представлять в суде ее будет адвокат "Апологии протеста" Даниил Семенов. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что по Бюджетному кодексу за компенсацию морального вреда должны отвечать сами управления МВД. При этом, по Гражданскому кодексу, эта ответственность лежит на федеральном органе, добавил адвокат. Поэтому иск решено было подать также и к Минфину, сказал Семенов. 

Ранее Фатьянова подала иск к ГУ МВД по Петербургу. Она оспаривает доставление ее в отдел 16 января - в тот день ее сняли с поезда в Москву. Фатьянова планировала встречать Навального из Берлина в московском аэропорту. Пока иски не приняты к производству. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

1 марта, 18:19 Суд начал рассматривать иск экс-мундепа Уткиной к МО "Финляндский округ" и Беглову

25 февраля, 14:22 Суд прекратил рассмотрение иска к Беглову из-за резиденции в Комарово

24 февраля, 20:55 Обвиняемого в экстремизме оператора ФБК* Зеленского перевели из СИЗО под домашний арест

16 февраля, 13:21 Кассационный суд оставил в силе приговор историку Дмитриеву

8 февраля, 19:12 Главреду "Медиазоны" сократили срок ареста с 25 до 15 суток

4 февраля, 15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

3 февраля, 17:41 Под домашний арест поместили московского мундепа Люсю Штейн

1 февраля, 12:24 Петербургские суды продолжают штрафовать участников протестной акции 31 января

28 января, 18:51 Главу Штаба Навального в Петербурге из спецприемника вывезли на суд

25 января, 20:16 Активисту Гусеву вменили организацию несанкционированный акции за посты в соцсетях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

20:27 "Женщиной года - 2021" в Петербурге стала главврач роддома

19:59 Петербургским школьникам раздают брошюры об опасностях несогласованных акций

19:30 КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

18:18 Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

18:18 Градозащитники протестуют против сноса бывших корпусов завода "Петрохолод"

17:40 Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову продлили арест

17:15 Милонов поддержал канал "78" в связи с недопуском его журналистов в ЗакС

16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

16:22 Смольный направил 750 млн рублей на помощь с покупкой жилья для молодых семей

15:59 Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора

15:46 Около трампарка №1 появился световой портрет конструктора Федора Пироцкого

15:30 Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

15:18 В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru