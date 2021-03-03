Депутаты Партии роста спросили у Беглова о выплатах работавшим в пандемию учителям

Законодательное собрание Петербурга согласилось отправить губернатору Александру Беглову запрос депутатов фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко. В своем обращении они сообщили главе города, что ранее общались с вице-губернатором по образованию Ириной Потехиной о возможности установить дополнительные выплаты педагогам, которые заболели коронавирусом. Потехина на это заметила, что оставшиеся работать учителя получили большую нагрузку. Также она сообщила, что у школ есть специальные денежные фонды, из которых образовательное учреждение может самостоятельно выплачивать премии.

Депутаты согласны с утверждение о возросшей нагрузке на учителей, но уверены, что средств школьных фондов не хватит на все возможные выплаты. В связи с этим парламентарии интересуются у Беглова, не считает ли он целесообразным выплатить всем работавшим в пандемию педагогам по 10-20 тысяч рублей. Это около 37 000 человек, отметили Дмитриева и Трохманенко со ссылкой на Потехину. Также депутаты спросили у губернатора, возможно ли организовать выплаты учителям из резервного фонда Петербурга.

Представляя запрос, Дмитриева отметила, что учителя могли подвергнуться заражению коронавирусом на работе, но выплаты по больничным ниже зарплаты. Кроме этого, многим педагогам пришлось одновременно работать как дистанционно, так и очно, заявила депутат.

София Саттарова

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