18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:21

Депутаты Партии роста спросили у Беглова о выплатах работавшим в пандемию учителям

фото ЗакС политика Депутаты Партии роста спросили у Беглова о выплатах работавшим в пандемию учителям

Законодательное собрание Петербурга согласилось отправить губернатору Александру Беглову запрос депутатов фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко. В своем обращении они сообщили главе города, что ранее общались с вице-губернатором по образованию Ириной Потехиной о возможности установить дополнительные выплаты педагогам, которые заболели коронавирусом. Потехина на это заметила, что оставшиеся работать учителя получили большую нагрузку. Также она сообщила, что у школ есть специальные денежные фонды, из которых образовательное учреждение может самостоятельно выплачивать премии.

Депутаты согласны с утверждение о возросшей нагрузке на учителей, но уверены, что средств школьных фондов не хватит на все возможные выплаты. В связи с этим парламентарии интересуются у Беглова, не считает ли он целесообразным выплатить всем работавшим в пандемию педагогам по 10-20 тысяч рублей. Это около 37 000 человек, отметили Дмитриева и Трохманенко со ссылкой на Потехину. Также депутаты спросили у губернатора, возможно ли организовать выплаты учителям из резервного фонда Петербурга. 

Представляя запрос, Дмитриева отметила, что учителя могли подвергнуться заражению коронавирусом на работе, но выплаты по больничным ниже зарплаты. Кроме этого, многим педагогам пришлось одновременно работать как дистанционно, так и очно, заявила депутат.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:14 В России зафиксировали 10 535 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 962

11:08 Депутаты обратились к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково"

10:41 ЗакС одобрил инициативу МО "Финляндский округ" об изменении закона о муниципальной службе

10:27 Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение

2 марта, 17:15 Милонов поддержал канал "78" в связи с недопуском его журналистов в ЗакС

2 марта, 15:30 Флешмоб Анохина в защиту "78" канала поддержали деятели культуры и общественная организация

2 марта, 15:18 В Петербурге обнародовали статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных

2 марта, 11:08 В России выявили еще 10,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 937

2 марта, 9:51 Памятник погибшим от COVID-19 медикам Петербурга откроют 4 марта

1 марта, 19:05 Смольный хочет проводить публичные слушания в интернете до конца 2021 года


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:52 Осужденный по делу "Нового величия" Костыленков пожаловался в ЕСП на пытки при задержании

10:41 Муниципал: ЗакС одобрил инициативу МО "Финляндский округ" об изменении закона о муниципальной службе

10:27 Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение

10:21 Депутаты Партии роста спросили у Беглова о выплатах работавшим в пандемию учителям

10:10 Главред "Псковской губернии" обжаловал в суде свое признание физлицом-иноагентом

9:37 Сирены системы оповещения о ЧС в Петербурге завоют в 10:37

9:24 Суд в Костроме вынес первый в России приговор после январских акций в поддержку Навального

2 марта, 21:51 Муниципал: Проводы зимы в муниципалитетах

2 марта, 20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

2 марта, 20:27 "Женщиной года - 2021" в Петербурге стала главврач роддома

2 марта, 19:59 Петербургским школьникам раздают брошюры об опасностях несогласованных акций

2 марта, 19:30 КГИОП судится с РПЦ из-за исторической дачи в Петергофе

2 марта, 18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

2 марта, 18:18 Координатор Штаба Навального в Петербурге требует компенсацию в 200 тысяч рублей за задержание 23 января

2 марта, 18:18 Градозащитники протестуют против сноса бывших корпусов завода "Петрохолод"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru