Осужденный по делу "Нового величия" Костыленков пожаловался в ЕСП на пытки при задержании

Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков подал в Европейский суд по правам человека жалобу на пытки при задержании, сообщает "Зона права".

Костыленков рассказывал, что при задержании в 2018 году силовики пытали его в собственной квартире. Он говорил, что его душили пластиковым пакетом, избивали, добиваясь признательных показаний, а когда Костыленков согласился их дать, изнасиловали кухонным молотком для отбивки мяса.

В жалобе Костыленкова в ЕСПЧ указано, что в отношении Костыленкова были нарушены запрет на пытки и право на эффективные средства правовой защиты.

Костыленков в августе 2020 года был приговорен к 7 годам колонии, позже этот срок сократили до 6 лет и 9 месяцев. Его, как и других фигурантов дела признали виновными в организации экстремистского сообщества.

Дело "Нового величия" появилось после того, как несколько молодых людей создали чат в Telegram, где они общались на политические и личные темы. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. Две госэкспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму. Тем не менее, фигуранты получили реальные и условные сроки.