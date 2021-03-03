Активист Костров из Центрального района решил выдвигаться в ЗакС

Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих осенью выборах в петербургский парламент. В группе движения "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой несколько граждан высказываются в его поддержку и перечисляют его достоинства как кандидата в депутаты.

"Он создал один из самых эффективных советов домов и решил множество коммунальных проблем. Ярослав внедряет раздельный сбор в центре. Он вместе с нами сажает деревья и заставляет это делать чиновников. Благодаря ему в историческом центре появились новые места отдыха для наших детей: площадки, катальные горки и даже каток", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

Отмечается также борьба активиста с уплотнительной застройкой и его забота о сохранении исторических зданий. По всей видимости, Костров будет баллотироваться в ЗакС от второго избирательного округа. Несколько его сторонников стали в 2019 году депутатами МО "Смольнинское", в совете которого регулярно случаются конфликты и скандалы.

фото: Ярослав Костров / ВКонтакте