18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:31

Задержанный на акции 31 января петербуржец добился прекращения своего дела в суде без помощи адвоката

фото ЗакС политика Задержанный на акции 31 января петербуржец добился прекращения своего дела в суде без помощи адвоката

Калининский суд Петербурга прекратил административное дело в отношении Вадима Заболоцких за участие в митинге 31 января, передает "Фонтанка.ру".

В отношении Заболотских был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее помехи для движения транспорта). Его задержали около полудня на Пионерской площади у ТЮЗа имени Брянцева, а в протоколе был указан другой адрес и время задержания: 15:00 на Сенной площади.

Защищать себя в суде Заболотских пришлось самому, без адвоката. Он предоставил суду фото с геометками, сделанные у ТЮЗа и в автозаке, а также данные оператора мобильной связи о его местоположении. Свое участие в акции он не отрицал.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:11 К Навальному подала иск столичная фирма, недовольная тем, что он мешает Путину

15:20 ЕСПЧ коммуницировал 16 петербургских жалоб, связанных с митингами

14:55 Песков объяснил слова Путина о "хорьковых целях" в интернете

10:20 Штаб Навального объявил о подготовке к новым акциям протеста

1 марта, 15:21 В отношении хабаровского активиста прекратили дело по "дадинской" статье

1 марта, 13:18 СЖ Петербурга недоволен итогами проверки ГУВД в связи с задержаниями журналистов на протестах

25 февраля, 18:47 Участницу Pussy Riot Флорес предостерегли от митингов "дадинской" статьёй

24 февраля, 18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

24 февраля, 18:10 После акций в поддержку Навального в спецприёмниках оказались свыше 1200 жителей Москвы

24 февраля, 11:59 Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:08 Тетердинко хочет обеспечить семьи врачей, работающих с ковидными больными, путевками в санатории

18:04 Адвокатское бюро выиграло суд у Университета профсоюзов на 21 тысячу евро

17:33 Муниципал: Организаторы подпольного казино в квартире экс-главы МО "Введенский" получили условные сроки

17:11 В "Водоканале" рассказали о борьбе со сбросом снега в люки

16:40 Шлосберг потребовал от СК возбудить дело в связи с отравлениями Кара-Мурзы

16:11 К Навальному подала иск столичная фирма, недовольная тем, что он мешает Путину

15:51 После экокатастрофы в Норильске "Норникель" даст городу 150 млрд рублей

15:27 Лидер эсеров в Петербурге встретилась с представителями примкнувших к СР партий

15:20 ЕСПЧ коммуницировал 16 петербургских жалоб, связанных с митингами

14:55 Песков объяснил слова Путина о "хорьковых целях" в интернете

14:31 Задержанный на акции 31 января петербуржец добился прекращения своего дела в суде без помощи адвоката

13:49 "Это президентский форум": Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ-2021

13:27 "А так ок?": Журналистка вышла в пикет в вечернем платье после слов Нарусовой о "маргинальных" пикетчиках

13:00 Инициаторы создания памятника погибшим медикам в Петербурге провели "честное" открытие монумента

12:56 Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru