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15:20

ЕСПЧ коммуницировал 16 петербургских жалоб, связанных с митингами

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал 16 петербургских жалоб, связанных с митингами

Европейский суд по правам человека зарегистрировал 17 жалоб, касающихся несоблюдения властями РФ конституционного права на свободу собраний, из которых 16 подали петербуржцы. Об этом сообщает "Эхо Петербурга".

Почти все заявители оспаривают свое привлечение к административной ответственности за выход на публичные акции. По мнению юриста "Апологии протеста" Александра Передрука, они имеют неплохие шансы на победу. Передрук занимается делами всех семнадцати россиян.

Целый вал жалоб в Страсбургский суд связан с акциями протеста, прокатившимися 23 и 31 января по всей стране и, в частности, Петербургу, где они стали самыми массовыми в новейшей истории. На улицы города оба раза вышло не менее двух десятков тысяч граждан, требовавших освобождения политзаключенных. В связи с обеими акциями в отделах полиции оказались более двух тысяч петербуржцев, причем некоторых из них задерживали превентивно. Попали в их число и журналисты, имевшие на руках редакционное задание.

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