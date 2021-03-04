Лидер эсеров в Петербурге встретилась с представителями примкнувших к СР партий

Лидер "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина, руководитель регионального отделения "За правду" Анатолий Петрунин и представитель "Патриотов России" Алексей Зинчук обсудили свое взаимодействие в будущем. Встреча прошла 3 марта.

Все три организации в феврале объединились в одну партию, которая получила название "Справедливая Россия - за правду". После этого петербургские эсеры пытались организовать встречу со своими новыми коллегами, но не смогли выйти на связь с "Патриотами России".

Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что все же организованная встреча вышла короткой. По ее словам, пока стоит вопрос только о вступлении в партию новых членов из присоединившихся организаций. Без этого никакие решения приниматься не могут, отметила Шишкина. Она уточнила, что прием в политорганизацию проводит бюро.

- Если будет подано заявление, бюро будет рассматривать каждое из них и принимать решение о принятии человека в партию, - рассказала лидер петербургских эсеров.

Напомним, после объявления об объединении политических организаций Шишкину переизбрали на пост руководителя "Справедливой России" в Петербурге до 2023 года. Также был переизбран совет реготделения партии. В бюро вошли Александр Бородушкин, Нэлли Вавилина, Александр Егоров, Виктор Ложечко, Олег Нилов, Артем Савкин, Надежда Тихонова, Геннадий Трусканов, Екатерина Фесик и Илья Шмаков.

Шишкина руководит петербургскими эсерами с 2017 года. Ранее она заявила, что при слиянии с другими организациями для нее главное сохранить "демократическое крыло".

София Саттарова

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