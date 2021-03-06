ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

Фракция ЛДПР в Госдуме в своем Telegram-канале заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру из-за того, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает передачи и не может общаться с близкими в СИЗО.

"В день рождения ему [Фургалу] не были переданы поздравления, в том числе, и от лидера фракции Владимира Жириновского, ему не позволяют общаться с близкими даже по телефону, ему не передают все продукты, которые ему присылают. Это возмутительно! Это полное нарушение всех правил обращения с арестованными!" - заявили во фракции.

Парламентарии намерены потребовать от генпрокурора привлечь виновных в этом к ответственности и "принять все меры, чтобы содержание Сергея Фургала соответствовало всем нормам законодательства России".

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.