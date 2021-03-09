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9 марта, 17:57

Защитники ВНИИБ пригласили глав КГИОП и Выборгского района на встречу с петербуржцами

фото ЗакС политика Защитники ВНИИБ пригласили глав КГИОП и Выборгского района на встречу с петербуржцами

Защитники здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности пригласили руководителя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова и руководителя администрации Выборгского района Валерия Гарнеца на встречу с активистами в конце недели, сообщил 9 марта ЗАКС.Ру участник инициативной группы Борис Романов. Он уточнил, что руководителям ведомств направлены письменные обращения. При этом сам Романов сомневается, что Макаров и Гарнец придут на мероприятие:

- Честно говоря, у меня, конечно, большие сомнения, придет ли Гарнец, потому что это не очень в его стиле. Макаров-то точно не придет, я думаю. А Гарнец… 99%, что он не придет, потому что он никогда не приходит на такие уличные акции. Но кто-то верит в него, думает, что он может что-то сделать. 

Гарнец размещал информацию о том, что якобы ведет некие переговоры с собственниками земли, рассказал Романов. Он отметил, что глава района при желании может помочь градозащитникам изменить ситуацию. Например, Гарнец может отправить обращение в КГИОП с требованием включить здание ВНИИБ в перечень выявленных объектов культурного наследия, считает активист. Письмо с такой просьбой градозащитники уже отправили руководителю Выборгского района, уточнил Романов. 

Ранее с обращением в КГИОП о признании постройки объектом культурного наследия обратились активисты. Ведомство 5 марта опубликовало проект постановления об отказе включать здание в перечень. 

Романов заявил, что защитники здания ВНИИБ негативно восприняли эту новость. Они намерены продолжать добиваться обратного с помощью регулярных народных сходов, судов и других действий, уточнил активист. По его словам, градозащитники считают, что объект надо признать культурным наследием и выкупить его у коммерческой структуры.

Сейчас землей под ВНИИБ владеет группа компаний "ФСК". Организация ранее заявляла, что не планирует сносить постройку. Однако градозащитники не верят в это утверждение и считают, что здание надо оставить в прежнем виде – никаких надстроек жилых помещений сверху быть не должно. В настоящий момент в суде идет несколько разбирательств по ВНИИБ, на момент рассмотрения дел какие-либо строительные работы на территории запрещены. 

София Саттарова


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