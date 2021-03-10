Депутаты Петербурга попросили Мишустина выделить дополнительные деньги на ремонт института имени Иоффе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой помочь с финансированием строительного и технического перевооружения НИОКР центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

Парламентарии сообщили, что работы в вузе идут уже несколько лет, закончить их планировали в 2020 году, однако правительство России изменило срок на 2021 год из-за корректировки проектной документации. В процесс вмешалась пандемия, отметил на заседании ЗакСа 10 марта депутат Денис Четырбок. Он уточнил, что сейчас работы выполнены на 82%.

Четырбок отметил, что денег на работы в 2021 году не выделены, так как решение о переносе сроков принято только в сентябре прошлого года. Если в 2021 году институт не получит денег, то перевооружение придется затянуть еще на несколько лет, выделить еще дополнительное финансирование, а часть закупленного оборудования вернуть, заявили парламентарии в своем обращении. Они сообщили, что вузу необходимы около 1,5 млн рублей, и попросили Мишустина найти возможность выделить эти деньги институту.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что запрос хороший, но надо поддержать и другие организации образования. В частности, по ее словам, финансовая помощь нужна и Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету имени Ж. И. Алфёрова. Дмитриеву поддержал депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев, который назвал ряд недостроенных и заброшенных зданий образовательных учреждений. Некоторые здания стоят без дела, некоторые, как например Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова, отданы под развлекательную сферу.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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