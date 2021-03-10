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10:50

Депутаты Петербурга попросили Мишустина выделить дополнительные деньги на ремонт института имени Иоффе

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга попросили Мишустина выделить дополнительные деньги на ремонт института имени Иоффе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой помочь с финансированием строительного и технического перевооружения НИОКР центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе.

Парламентарии сообщили, что работы в вузе идут уже несколько лет, закончить их планировали в 2020 году, однако правительство России изменило срок на 2021 год из-за корректировки проектной документации. В процесс вмешалась пандемия, отметил на заседании ЗакСа 10 марта депутат Денис Четырбок. Он уточнил, что сейчас работы выполнены на 82%.

Четырбок отметил, что денег на работы в 2021 году не выделены, так как решение о переносе сроков принято только в сентябре прошлого года. Если в 2021 году институт не получит денег, то перевооружение придется затянуть еще на несколько лет, выделить еще дополнительное финансирование, а часть закупленного оборудования вернуть, заявили парламентарии в своем обращении. Они сообщили, что вузу необходимы около 1,5 млн рублей, и попросили Мишустина найти возможность выделить эти деньги институту.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что запрос хороший, но надо поддержать и другие организации образования. В частности, по ее словам, финансовая помощь нужна и Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету имени Ж. И. Алфёрова. Дмитриеву поддержал депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев, который назвал ряд недостроенных и заброшенных зданий образовательных учреждений. Некоторые здания стоят без дела, некоторые, как например Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова, отданы под развлекательную сферу.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников


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