ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

Депутаты Законодательного собрания большинством голосов приняли во втором чтении документ о запрете льготникам получать несколько проездных билетов. Законопроект подготовила администрация Петербурга.

Из документа следует, что льготники смогут обзавестись проездным только по одному основанию, а не по нескольким, как сейчас. Так, инвалид и пенсионер сможет получить билет для проезда на транспорте только как инвалид или только как пенсионер.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков ранее заявил, что получение нескольких проездных не соответствует адресности льгот. Он сообщил, что в 2020 году люди стали больше получать проездных по нескольким основаниям и передавали их третьим лицам.

Депутаты Оксана Дмитриева (Партия роста) и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") выступили против законопроекта. Дмитриева отметила, что в 2020 году приостановили действие ряда проездных билетов. Люди могли просто получить другой, чтобы иметь возможность перемещаться по городу, считает депутат.

София Саттарова

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