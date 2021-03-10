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11:35

ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

Депутаты Законодательного собрания большинством голосов приняли во втором чтении документ о запрете льготникам получать несколько проездных билетов. Законопроект подготовила администрация Петербурга.

Из документа следует, что льготники смогут обзавестись проездным только по одному основанию, а не по нескольким, как сейчас. Так, инвалид и пенсионер сможет получить билет для проезда на транспорте только как инвалид или только как пенсионер.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков ранее заявил, что получение нескольких проездных не соответствует адресности льгот. Он сообщил, что в 2020 году люди стали больше получать проездных по нескольким основаниям и передавали их третьим лицам.

Депутаты Оксана Дмитриева (Партия роста) и Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") выступили против законопроекта. Дмитриева отметила, что в 2020 году приостановили действие ряда проездных билетов. Люди могли просто получить другой, чтобы иметь возможность перемещаться по городу, считает депутат. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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