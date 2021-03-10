ЗакС и споры о контроле

На заседании 10 марта депутаты Законодательного собрания много спорили о полномочиях Контрольно-счетной палаты: как именно их расширять и есть ли вообще в этом смысл. Спикера ЗакСа Вячеслава Макарова разгоревшаяся дискуссия только порадовала, в отличии от многих других. Он считает, что споры говорят об отличной работе КСП. Поддержал Макаров и предложение лидера фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой создать новый орган взамен Уставному суду. Последний ликвидируют после принятия поправок в Конституцию.

Постановление о поправках в федеральный законопроект об изменении документа "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" представил депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Сейчас документ находится на рассмотрении Государственной Думы.

Четырбок сообщил, что изменения подготовили комитет по законодательству парламента и Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга. Постановление вносит предложения по пяти пунктам.

- Все они направлены на повышение эффективности работы контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. И, безусловно, те предложения, которые сформулированы в тексте проекта постановления, они, что называется, выстраданы самой жизнью и практикой деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, - рассказал Четырбок.

В частности, документ предлагает разрешить КСП регионов создавать, реорганизовывать и ликвидировать научные и другие организации для обеспечения работы контрольно-счетных органов. Это позволит проводить дополнительное обучение сотрудников и создать профессиональное сообщество, которое поможет в экспертизе документов, рассказал депутат Четырбок.

Помимо этого постановление наделяет заместителя руководителя контрольно-счетного органа правом подписывать предписания. Это же право могут получить и аудиторы, если парламент региона наделит их такими полномочиями.

Включается в документ обязательное материальное и социальное обеспечение всех работников КСП.

Если поправки одобрят, то руководители проверяемых КСП организаций должны будут предоставить сотрудникам контрольно-счетного органа необходимые для работы помещения с оргтехникой и автомобили. Это предложение глава фракции Партии роста в ЗакСа Оксана Дмитриева назвала "сомнительным". Она считает, что в Петербурге и некоторых других регионах такая мера не оправдана: КСП уже должно быть обеспечено всем необходимым, отметила депутат.

Больше всего вопросов вызвал пункт о расширении полномочий КСП. В постановлении прописано, что контрольно-счетный орган может проверять не только касающиеся бюджета и трат документы, но и проекты нормативно-правовых актов. Для этого каждый регион должен будет самостоятельно дать такую возможность своей КСП.

Депутат от "Единой России" Юрия Бочков попросил Четырбока привести пример документа, который могла бы проверить КСП. Парламентарий заявил, что контрольно-счетный орган может проверять законы, которыми корректируются вопросы местного значения. Иногда у муниципалов могут возникнуть проблемы с некоторыми формулировками, что на практике порождает "определенные сложности" - если КСП сможет еще на этапе подготовки документов предлагать коррективы, это "снимет определенную головную боль в будущем", заявил Четырбок.

Раскритиковала положение глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева.

- У меня есть некоторые сомнения по поводу тех поправок, которые мы предлагаем рассмотреть на федеральном уровне. Первый вопрос: о возможности расширения экспертизы Контрольно-счетной палаты законодательных актов. Дело в том, что Контрольно-счетная палата - это аудитор, и основная функция - контроль за бюджетом, - заявила Дмитриева.

Во время выступления ее перебивал депутат от "Единой России" Андрей Васильев, точнее кричал из зала что-то ей в ответ. Выйдя на трибуну Васильев заявил, что такие как Дмитриева не понимают важности внешнего финансового контроля или специально делают так, чтобы его не было.

- Чего они боятся? Почему вызвало такое отношение, что экспертное заключение должна давать Контрольно-счетная палата на законопроекты, на другие документы, в том числе постановления правительства? Потому что это является основой внешнего-финансового контроля. Без четкой базы законодательной невозможно это проводить, - сказал Васильев.

КСП не должна проверять не связанные с финансами документы, все же уверена Дмитриева. По ее словам, проверки нужны для контроля расходования бюджетных денег, а не политического давления.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский решил покритиковать не само постановление, а работу Контрольно-счетной палаты. Он считает, что свою задачу орган выполняет не до конца.

- Можно до бесконечности расширять полномочия контрольно-счетных органов. Но пока все это не будет заканчиваться уголовными делами, посадками и наказаниями, не будет ничего. На каждом отчете КСП я спрашиваю: "А что вы довели до конца? Кого наказали? Кого посадили? Где возбужденные уголовные дела по найденным вами фактам воровства из бюджета?". Я не слышу ответов, или слышу крайне уклончивые.

Несмотря на прозвучавшую критику спикер ЗакСа и лидер "Единой России" в Петербурге Вячеслав Макаров порадовался разгоревшимся спорам. По его словам, это свидетельствует о том, что КСП качественно выполняет свою работу.

- Какие всегда схватки вокруг Контрольно-счетной палаты. Потому что в Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, я убежден, работают абсолютно честные люди. Поэтому столько на них зубодробительных инсинуаций, вымыслов и так далее, - заявил Макаров.

На своем брифинге он добавил, что Законодательное собрание верит, гордится и доверяет КСП Петербурга. Именно поэтому контрольно-счетный орган депутаты поддерживают "единодушно", уверен Макаров.

Однако, за постановление проголосовали парламентарии не так единодушно. "За" высказались 38 депутатов, "против" - два. Теперь принимать или нет поправки, решит Государственная Дума.

На заседании 10 марта обсудили и ликвидацию Уставного суда Петербурга. Отказаться от органа придется из-за принятой летом 2020 года новой редакции Конституции.

Уставный суд занимается толкованием Устава Петербурга и проверяет на соответствие ему городские нормативно-правовые акты. Депутат Вишневский в ходе заседания напомнил, что выступал против ликвидации этого судебного органа, но теперь, конечно, надо привести законы в соответствие с новой Конституцией. Уставный суд давал возможность оппозиционному меньшинству в парламента оспаривать те или иные документы, напомнил Вишневский.

- К сожалению, сейчас мы этой возможности лишаемся, - отметил депутат.

Как дальше будут обстоять дела с контролем соответствия нормативно-правовых актов Уставу Петербурга, пока не решено. Во время обсуждения вопроса на заседании комитета по законодательству городского парламента 5 марта председатель суда Наталья Гуцан предложила подумать о законопроекте, в котором будет прописана подобная процедура. А вот глава фракции Партии роста Дмитриева 10 марта предложила воспользоваться положением федерального закона, который позволяет субъектам создать аналог Уставного суда. Он будет зависеть от законодательной ветви власти, отметила Дмитриева.

- Это было бы чрезвычайно полезно, потому что можно было бы использовать возможности Уставного суда примерно так же, как мы используем возможности Контрольно-счетной палаты. Это решение уже не обязательное, но, тем не менее, с точки зрения трактовки принятых законодательных актов и соответствия их Уставу города, такой орган при представительном органе, при Законодательном собрании был бы чрезвычайно полезен и нужен, - считает Дмитриева.

Речь идет о создании Уставного совета. Такая возможность прописана в федеральном законе №426, который Госдума приняла в ноябре 2020 года.

Спикер ЗакСа Макаров идею создания совета поддержал и предложил заняться этим комитету по законодательству парламента. Руководитель комитета депутат Четырбок заявил, что такой вариант проработают.

Ранее он уже обещал, что документы по ликвидации Уставного суда еще будут дорабатываться. Пока они приняты только в первом чтении.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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