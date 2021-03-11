Росконгресс обозначил площадку для грядущего ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021), отменённый в прошлом году из-за пандемии COVID-19, в нынешнем пройдёт на привычной для себя площадке - в "Экспофоруме", известили в пресс-службе Росконгресса. Организаторы мероприятия уже обозначили титульные темы для будущих дискуссий.

Среди прочего, на полях ПМЭФ-2021 со 2 по 5 июня проведут онлайн-дискуссию в рамках подготовки к Мировому энергетическому конгрессу, который, в свою очередь, также впоследствии пройдет в "Экспофоруме" с 24 по 27 октября 2022 года.

В событии предложат поучаствовать мировым лидерам и членам правительств, министрам энергетики, главам международных организаций, руководителям компаний топливно-энергетического комплекса.

Отметим, что, по информации "Открытых медиа", на нынешний ПМЭФ приглашено всего 5 тысяч участников - что в четыре раза меньше, чем было на последем форуме 2019 года.

В Кремле, напомним, подтвердили, что нынешний ПМЭФ посетит Владимир Путин.