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13:27

Ивану Сафронову запретили звонить из СИЗО 12-летней племяннице

фото ЗакС политика Ивану Сафронову запретили звонить из СИЗО 12-летней племяннице

Следователи не разрешил экс-журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову позвонить 12-летней племяннице, сообщила в Facebook член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По словам Литвинович, две недели назад Сафронов подал заявление следователю с просьбой разрешить ему позвонить племяннице. Однако вчера, 11 марта, в этом ему было отказано.

"Нет, с племяшкой Асей тоже нельзя поговорить! В данном решении следователя я не вижу никакого законного и разумного основания для запрета телефонного звонка, а вижу только психологическое давление на Ваню", - написала Литвинович.

В октябре 2020 года Сафронов пытался связаться с мамой, чтобы поздравить ее с днем рождения, но следователи запретил ей звонить. Отказ в звонке он обосновал тем, что Сафронов якобы может завербовать маму для "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы".

Сафронов арестован по обвинению в госизмене, его дело ведется в закрытом режиме, конкретные детали остаются неизвестными. По версии следствия, экс-журналист якобы передавал секретные сведения чешским спецслужбам. Следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

В феврале Сафронов сообщал, что ему до сих пор не разъяснили сути предъявленных обвинений, хотя в СИЗО он находится уже более полугода. Он рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", - его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику "как правило, за кружкой пива", и для информационного агентства которого он писал материалы.

фото: Иван Сафронов / Facebook

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