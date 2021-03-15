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15:54

Замглавы МВД по Петербургу выступит перед депутатами вместо своего начальника

фото ЗакС политика Замглавы МВД по Петербургу выступит перед депутатами вместо своего начальника

Глава управления МВД Петербурга Роман Плугин не выступит в Заксобрании на ежегодном отчете, вместо него в парламент приедет его заместитель Дмитрий Баранов, сообщили представители ЗакСа.

Выступление Плугина с докладом перед депутатами запланировано на среду, 17 марта. Глава петербургской полиции должен был рассказать о работе органов внутренних дел в 2020 году и ответить на вопросы депутатов.

Напомним, прошлогоднее выступление Плугина в Мариинском дворце не обошлось без скандала. Задать вопросы полицейскому генералу захотели не менее 20 депутатов, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров позволил это сделал только пяти единороссам, успевшим записаться первыми. Когда на часах было 12:00, Макаров, согласно регламенту, объявил перерыв, после которого Плугин в зал заседания уже не вернулся.

В последнее время к управлению МВД возникали вопросы по поводу акций протеста в Петербурге и сопутствовавших этому перекрытий дорог, задержаний сотрудников СМИ, визитах правоохранителей с предостережениями к тем, кто не привлекался к административной ответственности - и списках Центра "Э", на которые они при этом ориентировались.

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