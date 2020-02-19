«Сказочное заседание» ЗакСа

«Ровно с боем часов генерал Плугин превратился в тыкву». Так отозвался о выступлении в парламенте Петербурга начальника регионального управления МВД депутат Максим Резник. Сказка местами была недоброй – состоявшееся 19 февраля пленарное заседание вновь не обошлось без криков и скандалов.

Перед Законодательным собранием впервые выступил генерал Роман Плугин, возглавляющий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 28 февраля 2019 года. Отчет главного полицейского города – ежегодная процедура. Как и выступления других важных гостей, он обычно ставится на фиксированное время в 11-00. А в полдень у Заксобрания традиционный перерыв. После примерно 40-минутного доклада депутаты задают вопросы. В последнее время всем этого сделать не удается, так как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, строго чтя регламент, в 12-00 прерывает общую работу.

Мы уже рассказывали о подобных «фокусах» после недавнего выступления вице-губернатора Николая Бондаренко. То же самое было, когда Бондаренко отчитывался в Мариинском дворце год назад.

У Плугина депутатам было о чем спросить. На днях в центре Петербурга задержали участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Причем муниципального депутата Сергея Лазарева, который вел видеотрансляцию происходящего, в автозаке и отделении продержали в общей сложности 14 часов. Свежи в памяти события, связанные с муниципальными выборами. Были случаи, когда на одних кандидатов нападали неизвестные, как в МО «Екатерингофский». Других, сообщавших о возможной фальсификации результатов голосования, разгоняли и задерживали люди в форме, как в МО «Озеро Долгое». Не поставлена точка в истории с разгоном демократической первомайской колонны – действия полицейских до сих пор оспаривают в суде. Наконец, немало к полиции вопросов и не связанных с политикой. Можно было поговорить, например, о коррупции.

Ожидая, что вопросы снова дадут задать, мягко говоря, не всем, лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев еще до восшествия Плугина на трибуну предложил регламентировать процедуру общения с полицейским генералом. По мнению эсера, нужно было отвести для этого достаточно времени и дать возможность всем желающим обратиться к докладчику.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поставил предложение Ковалева на голосование. Единороссы ожидаемо идею провалили. Несколько оппозиционеров, тем не менее, успели записаться первыми для того, чтобы обратиться к генералу.

- Коллеги, пока не произнесу слово «Плугин», никаких записей, - обратился Макаров к депутатам, желавшим задать вопросы после доклада.

Он намекнул, что парламентарии записались слишком рано. Макаров попросил техническую группу ЗакСа убрать фамилии записавшихся из списка, выведенного на табло. Когда список появился вновь – уже после произнесения слова «Плугин» - оказалось, что первыми право задать вопросы получили единороссы. Недовольные оппозиционеры подняли шум.

На экране Большого зала Мариинского дворца тем временем начали демонстрировать видеосюжет о достижениях петербургской полиции. Загорались цифры, а голос за кадром рапортовал об успехах. Примерно с такой же громкостью оппозиционные депутаты спорили с Макаровым. Результатов это никаких не дало. После доклада Плугина о борьбе с преступностью на улицах и в киберпростанстве задать вопросы удалось только пяти первым из примерно двух десятков записавшихся депутатов. Все счастливчики представляли фракцию «Единая Россия».

Единороссы спрашивали о борьбе с неплательщиками за парковку, нарушении закона о тишине, профилактике молодежной преступности и проблеме продажи алкоголя по ночам. Депутат Алексей Цивилев поднял тему каршеринга и спросил, что делать с теми, кто катается по фейковым аккаунтам без прав или в пьяном виде. Плугин пообещал «расколдовать» механизм, который используют торговцы фальшивыми разрешениями на каршеринг. По его словам региональное управление МВД, зафиксировало «более 20 случаев использования чужих аккаунтов».

Дмитрий Тугов поинтересовался, как ведется борьба с рассылающими сообщения о «минировании» государственных и коммерческих учреждений. Из ответа генерала можно понять, что конкретных путей решения этой проблемы в МВД пока не видят:

- Сейчас трудно сказать, как конкретно эту проблему решить. Весь 2019 год и в начале 2020-го мы занимались этой проблемой. Мы знаем, какой имеет рост эта преступность. Исходя из нашего анализа, большинство звонков и сообщений поступает из-за границы, с ресурсов, находящихся в Нидерландах. Здесь нам не хватает, к сожалению, законодательной базы по своевременному фиксированию и блокированию этих электронных ресурсов.

Когда очередь задавать вопросы дошла до оппозиционного депутата Максима Резника, спикер Макаров поблагодарил Плугина и объявил перерыв – на часах уже было 12-00. Уходя с трибуны, генерал мог услышать крик «Позор, Вячеслав Серафимович». Этот депутат Михаил Амосов выражал свое отношение к происходящему.

Плугина уже на выходе из зала заседаний поймал лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он практически на ходу задал вопрос, который хотел озвучить публично. Депутата волновала устоявшаяся в городе практика задержания участников одиночных пикетов.

- Он сказал, что по каждому вопросу готов разбираться. Сказал, присылайте [информацию], - поделился Вишневский с ЗАКС.Ру. – Я сказал, что прежнему руководству уже высылал, но разбираться никто не хотел.

Депутат Резник сообщил ЗАКС.Ру, что хотел спросить у полицейского руководителя про фальсификации на выборах и события Первомая, в частности, грубое задержание теперь уже бывшего начальника петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.

Надежда Тихонова из «Справедливой России» планировала спросить, почему в единый день голосования 8 сентября ни один сотрудник правоохранительных органов не сообщил о противоправных действиях избирательных комиссий.

Лидера фракции КПРФ Ольгу Ходунову интересовала история с задержаниями 7 ноября, когда полиция не дала коммунистам провести традиционное шествие к крейсеру «Аврора».

- Сейчас идут судебные разбирательства по административным делам. Я хотела в прямом эфире услышать, почему людей не ставили в известность о причинах задержания, почему в полицейском участке к ним не были высказаны никакие претензии, почему им не рассказали об их правах, почему административное правонарушение было составлено спустя больше месяца, - рассказала коммунистка.

Когда перерыв закончился, и заседание возобновилось, оппозиционеры не успокоились. К теме незаданных вопросов возвращались не раз.

- Я обращаю ваше внимание, что у нас сегодня сказочное заседание, - обратился Резник к Макарову. - До перерыва у нас по мановению волшебной палочки спикера, ровно с боем часов генерал Плугин превратился в тыкву, и мы не смогли задать ему вопросы. Что у нас сегодня происходит?

Председательствующий на это заметил, что Заксобрание – это не передача «В гостях у сказки».

Самым последним с трибуны выступил депутат Вишневский. Он вновь поднял тему неправомерных задержаний участников одиночных пикетов. Единороссы один за другим потянулись к выходу. Некоторые из них так и не услышал, как «яблочник» вывел из себя спикера Макарова. Произошло это после произнесенного в микрофон слова «жульническая»:

- Дорогие коллеги, нам сегодня было показано в этом зале, что быть честным невыгодно. Я имею в виду ситуацию, которую лично я расцениваю, как жульническую, когда странным путем была сформирована очередь на запись на вопросы к господину Плугину. Наш уважаемый спикер Вячеслав Серафимович Макаров произнес с трибуны…

На этих словах Макаров отключил Вишневскому микрофон, но вскоре все же дал закончить выступление. После возмущений «яблочника» спикер ЗакСа выступил с ответным словом.

- А теперь слушай меня внимательно, что я скажу, - начал на повышенных тонах спикер. – Ни разу такого не было за всю историю, чтобы кто-то что-то здесь сделал не так, не по регламенту. Это первое. Второе. Вопросы вам задают. Вы бежите первым делом сразу кланяетесь всем лицам, которых вы перечислили. Только задал вопрос, от страха упал в обморок после своего вопроса. И после того, как он прозвучал при журналистах, бегом устремляетесь для того, чтобы попросить прощения за тот вопрос, который задали.

По мнению спикера ЗакСа, Вишневскому в городском парламенте вообще не на что жаловаться:

- Не теряйте берегов. Уж кого-кого, а вас-то здесь пестую как маленьких детей в пеленках, несу трепетно. Остается только одно – взять бутылочку с этим там, что там наклеивается на эту бутылочку и сверху цепляется, для того, чтобы предоставить и еще пестовать здесь до конца. Понятно?

На этом заседание завершилось. Все потянулись к выходу, только Макаров еще какое-то время отчитывал Вишневского. Уже без камер и лишних глаз.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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