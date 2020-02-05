Только хорошие новости ЗакСа

На состоявшемся 5 февраля заседании Законодательного собрания Петербурга критиков «Единой России» обличали, а говорившим лишнее отключали микрофоны. Почти всем оппозиционерам не дали задать вопросы вице-губернатору Николаю Бондаренко, а вопросы журналистов спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову в очередной раз отфильтровала пресс-служба. Региональный парламент охотно говорит только о позитивных вопросах, таких как «балконная амнистия» и вкладе вице-спикера Анатолия Дроздова в обороноспособность страны.

Центральным моментом пленарного заседания стала публичная отповедь Вячеслава Макарова беспартийному депутату Михаилу Амосову. Спикер ЗакСа упрекнул своего оппонента в связях с «администрацией», которая, по его словам, разрешила депутату «молотить что угодно».

Перепалка возникла во время обсуждения самого первого вопроса – об отмене штрафов за остекление балконов и лоджий, произведенное до 11 января 2020 года. С нового года в Петербурге вступили в силу административные наказания за самовольные остекления балконов. Они распространяются, в том числе, и на граждан, утеплившихся много лет назад. Фракция единороссов предложила, по определению депутата Дениса Четырбока, «балконную амнистию». Инициативу поддержали и многие оппозиционные депутаты. Правда, с оговорками. Например, Амосов предложил освободить от наказаний и тех, кто устанавливает на фасаде жилых зданий кондиционеры. Эти люди тоже заботятся о температуре в своих квартирах, заметил депутат. Но единороссов задела не суть, а форма обращения к ним.

- Не будет преувеличением сказать, что мы с вами присутствуем при сенсации. Сенсация в том, что «Единая Россия» сделала что-то хорошее наконец-то, - начал свою речь Амосов.

Эти слова вывели Вячеслава Макарова из себя. Он прервал выступление депутата.

- Я понимаю, вас администрация готовит по округу [вице-спикера Анатолия] Дроздова, и молотить все что угодно вам разрешено. С вами уже состоялись переговоры, - заявил спикер ЗакСа.

Амосов заметил, что полномочий его перебивать у Макарова нет, и посоветовал председательствующему почитать регламент. Это задело спикера еще больше. Через несколько минут он взял слово опять и заявил, что «администрация» делает из Амосова лидера оппозиции.

- Не будет «Единой России» - не будет и Законодательного собрания, не будет политической конструкции в этом городе. И будете собираться раз в три-четыре месяца, - пригрозил председатель парламента.

По репликам Макарова можно предположить, что тот располагает информацией о намерении Амосова в 2021 году бороться за место в седьмом созыве городского парламента по избирательному округу № 6 (Калининский район), который в ЗакСе представляет вице-спикер Дроздов, и о поддержке городской администрации, которой якобы заручился оппозиционер.

Обычно не слишком разговорчивый Дроздов, о котором Амосов в своем выступлении не сказал ни слова, сам тоже вышел на трибуну, чтобы постоять за честь партии. Вице-спикер признался, что выступать по вопросу балконов не планировал, но, услышав слова своего визави, не смог молчать. «Единую Россию» он назвал «партией реальных дел», а Амосова упрекнул в отсутствии позитивных проектов и работе на камеру.

Позже, в разговоре с ЗАКС.Ру Амосов подтвердил, что у него есть планы выдвигаться в ЗакС по шестому округу, от которого он избирался и раньше. Информацию о переговорах с исполнительной властью парламентарий опроверг. Он сказал, что причины выпадов Макарова ему не понятны.

- Я не знаю, какая муха его укусила. Может быть, он знает что-то, чего не знаю я? Я ни с кем никаких разговоров в администрации города про будущие выборы не вел. И не собираюсь этого делать, – добавил Амосов.

Уточнить у самого Макарова, что он имел в виду, когда критиковал беспартийного депутата, оказалось затруднительно. Чтобы задать вопрос председателю парламента на его еженедельных брифингах в перерывах пленарных заседаний, нужно получить одобрение пресс-службы ЗакСа. Тем, кто не согласовывает вопрос заранее, слово, как правило, не дают. Начальник управления по информации и общественным связям Мариинского дворца Елена Гаврищук объясняет это тем, что времени на все вопросы не хватает. Его всегда хватает только для телевизионщиков и журналистов пула из нескольких лояльных председателю Заксобранию изданий.

Так и на брифинге 5 февраля обошлось без острых тем. Макаров рассуждал о хорошей подготовке Петербурга к чемпионату Европы по футболу и застекленных балконах, а также призывал всех читать книги о войне вместо Telegram-каналов. Вопросов о словесной перепалке с Амосовым или, например, решении Приморского районного суда лишить мандата муниципального депутата его брата Василия Макарова не прозвучало.

Остался незаданным вопрос о личном отношении спикера к ситуации вокруг СКК «Петербургский». На тему демонтажа СКК, которая была главной для Петербурга в конце прошлой недели, ЗакС вообще старался не обращать внимания. Когда депутат Максим Резник спросил у стоявшего на трибуне Дениса Четырбока, не хочет ли он вместе с остальной фракцией «Единая Россия» внести на рассмотрение парламента тему сноса комплекса, Макаров отключил ему микрофон и снял вопрос. Депутат от «Яблока» Борис Вишневский позже сказал несколько слов о демонтированном СКК во время своего выступления по другой теме. Оппозиционеры в ЗакСе так часто делают – уходят от заданного вопроса, чтобы высказаться по волнующим их темам. Председатель парламента обычно смотрит на подобное сквозь пальцы, но на этот раз Макаров дважды за выступление отключал Вишневскому микрофон. «Яблочник», тем не менее, успел объявить, что девять депутатов от Партии Роста, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» подписались под обращением на имя губернатора Беглова с просьбой расторгнуть концессионное соглашение с компанией «СКА-Арена» и восстановить прежний облик комплекса.

Сразу шестерым парламентариями не дали пообщаться с вице-губернатором Николаем Бондаренко, который выступал по вопросу капитального ремонта в рамках «часа правительства». После доклада чиновник отвечал на вопросы представителей партии власти. Не из единороссов обратиться к Бондаренко успел только лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Когда очередь дошла до остальных записавшихся оппозиционеров, настало время перерыва, и Макаров закрыл правительственный час. Желавшим обратиться к заместителю губернатора пришлось ловить его уже в неформальной обстановке.

Но все-таки был на первом февральском заседании и депутат, в отношении которого Макаров не скупился на комплименты. Это все тот же вице-спикер Дроздов, отпраздновавший накануне день рождения. Поздравляя соратника, спикер ЗакСа заявил, что вклад отставного полковника Дроздова в автоматизированные системы управления командными пунктами позволил сохранить целостность России.

- Анатолий Владимирович, вас нельзя не уважать, вас нельзя не ценить за тот громадный вклад, который вы внесли… У вас были сложнейшие в жизни моменты, драматические моменты. И вы всегда находили абсолютно правильные решения, - добавил Макарова.

Он призвал коллегу сохранить свои бойцовские качества:

- Никогда не позволяйте унижать свою офицерскую честь, свое офицерское достоинство, мужскую честь, мужские достоинства, которые свойственны, еще раз подчеркиваю, настоящим мужчинам.

Макаров также упомянул, что его заместитель в прошлом порой совершал ошибки, но всегда преодолевал трудности. Подразумевались ли под «ошибками» попытка протолкнуть стопку бюллетеней в избирательную урну в 2011 году, скандал с оскорбленной журналистской в 2016 году, история с избитым сотрудником МО «Академическое» в 2018 году или попавшие на аудиозапись разговоры предположительно помощницы Дроздова, предлагавшей деньги сотруднице ТИК № 11 и упоминавшей при этом «шефа» и «Анатолия Владимировича» летом 2019-го, спикер не уточнил.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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