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16:47

Давид Френкель обратился в СЖР и СЖ Петербурга из-за давления правоохранительных органов

фото ЗакС политика Давид Френкель обратился в СЖР и СЖ Петербурга из-за давления правоохранительных органов

Корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель обратился в Союз журналистов России и в Союз журналистов Петербурга и Ленобласти с просьбой помочь прекратить давление на него со стороны правоохранительных органов, передает "Лениздат.Ру".

В обращении Френкель перечислил несколько обстоятельств пересечения с правоохранителями за последние пару месяцев. Он напомнил, что 17 января его задерживали в аэропорту Пулково, когда он направлялся в Москву для освещения прилета Алексея Навального из Германии. 22 января к нему и его жене пришли полицейские с предостережением перед акцией протеста – спустя время Френкель узнал, что он внесен в списки "лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка", которые составил Центр "Э". 23 января Френкеля задержали еще до начала акции протеста, на которой он работал по заданию редакции – хотя у него были все требуемые документы и опознавательные знаки журналиста. В обращении Френкель отметил, что ему не пояснили причину задержания, но другим журналистам заявили, что "у "Медиазоны" нет аккредитации" - хотя для работы на массовых мероприятиях журналистам, по закону, не требуется какой-либо аккредитации.

В разговоре с "Лениздатом" Френкель рассказал, что он также направил запросы в МВД по поводу внесения в списки Центра "Э".

"Попросил разъяснить, куда и на каком основании они там меня внесли. Думаю, что это просто широкие списки со всеми подряд, в Москве полицейские приходили к десяткам журналистов домой", - сказал Френкель.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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