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18:54

Преподаватели и студенты Академии художеств вышли в пикет против выставки Евгении Васильевой

фото ЗакС политика Преподаватели и студенты Академии художеств вышли в пикет против выставки Евгении Васильевой

Преподаватели и студенты Санкт-Петербургской академии художеств проводят пикеты против выставки бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, передает "Фонтанка.ру".

Пикетирующие стоят у входа в гипсовый зал музея Академии художеств, где 16 марта открылась выставка Васильевой. Они держат в руках портреты знаменитых художников, в том числе Ильи Репина, имя которого носит вуз.

На выставке Васильевой в музее академии представлены живопись, цифровые коллажи, скульптуры - например, из серии "Голод", выполненные "в сюрреалистическом ключе, дают зрителю безграничную возможность для широкого толкования смыслов, заложенных художником".

Студенты, преподаватели и ректор академии Семен Михайловский резко раскритиковали выставку экс-чиновницы. Михайловский заявил, что выступает против "подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции", и сравнил ситуацию с рассказом о коне, которого ввел в сенат римский император Калигула.

Евгения Васильева фигурировала в деле "Оборонсервиса", возбужденном в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в Минобороны: это дело стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Следствие полагало, что сообщники во главе с Васильевой через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали по заниженным ценам объекты Минобороны.

Васильева, ущерб от деятельности которой оценивался в 3 млрд рублей, была осуждена на пять лет заключения и отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 года. 25 августа 2015 года ей одобрили условно-досрочное освобождение.

 

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