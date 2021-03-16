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16 марта, 19:55

Московские следователи допросили более 300 человек по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Московские следователи допросили более 300 человек по "санитарному делу"

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Любови Соболь по "санитарному делу", в Twitter сообщил, что следователи допросили более 300 человек.

В опубликованном Ворониным постановлении указано, что провели по делу более 30 обысков и выемок, 10 людям предъявлено обвинение, выявлено более 100 постов, "имеющих признаки наличия призывов принять участие в несогласованной акции" 23 января. Также следователи указали, что собираются допросить не менее 50 человек, в том числе повторно.

В постановлении СК просит продлить сроки домашнего ареста обвиняемым по делу, ссылаясь на то, что срок предварительного расследования истекает 23 марта, а закончить его к этому времени не удается.

Ранее стало известно, что на допрос по "санитарному делу" вызвали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Под домашним арестом по этому же делу остаются также соратники политика: его брат Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, Любовь Соболь и Николай Ляскин. Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек.

 

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