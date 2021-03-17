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13:31

Счётная палата негативно отозвалась о законе о просветительской деятельности

фото ЗакС политика Счётная палата негативно отозвалась о законе о просветительской деятельности

Законотворческая инициатива, согласно которой просветительская деятельность устанавливается государственный надзор за просветительской деятельность, подверглась резкой критике со стороны Счётной палаты, делится "Интерфакс".

"Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам", - указали в ведомстве.

Проект закона о просветительской деятельности прошёл третье чтение накануне, 16 марта. Под понятием понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная "на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции" и осуществляемая "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Просвещением теперь могу заниматься лишь органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Закон, отмечали депутаты, необходим для того, чтобы оградить "школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности".

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