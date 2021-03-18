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11:48

Хинштейн заявил о возможности блокировки Twitter с учетом обхода через VPN

фото ЗакС политика Хинштейн заявил о возможности блокировки Twitter с учетом обхода через VPN

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Twitter в России может и правда оказаться заблокирован, и при этом будет учтен опыт с попытками блокировать Telegram и обход блокировок через VPN, передает ИА REGNUM.

"Для пользователей это будет означать так, что переход по ссылке на Twitter будет невозможен — при условии, что Twitter не начнет какого-либо диалога с российской властью, не начнет удалять откровенно негативные твиты, в частности, призывы к суициду, пропаганда наркотиков", — сказал Хинштейн.

Ранее в РКН заявили, что Twitter может оказаться заблокировал через месяц, если не удалит запрещенный контент по требованию регулятора. Субботин отметил, что у РКН есть технические возможности для этой блокировки.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter.

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