Суд прекратил дело активистки Дробноход по "дадинской" статье

Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело по "дадинской" статье в отношении активистки Яны Дробноход, сообщили представители суда.

Вместо этого активистке назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Она должна будет выплатить его в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу. Суд отменил арест Дробноход, ее освободили в зале суда.

Дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) в отношении Дробноход завели в начале февраля из-за участия в протестах 31 января. Тогда же фигурантами других подобных дел стали житель Хабаровска Валентин Квашников и житель Красноярска Павел Хохлов. Дело Квашникова было прекращено.

Последний пока обвинительный приговор по ст. 212.1 УК РФ был вынесен в конце 2020 года: московского муниципального депутата Юлию Галямину приговорили к условному сроку.