Горсуд отменил штраф слабослышащему петербуржцу за "скандирование лозунгов" на акции 31 января

Горсуд Петербурга прекратил дело слабослышащего Евгения Агафонова, которого штрафовали за скандирование лозунгов на акции 31 января, сообщили в "Апологии протеста".

Решение нижестоящего суда о штрафе отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, суд оштрафовал Агафонова, слабослышащего инвалида III группы, на пять тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил акции, повлекшее помехи движению транспорта). В протоколе было прописано, якобы он скандировал лозунги на акции протеста 31 января, хотя у Агафонова проблемы со слухом и речью.

Адвокаты указывали, что полицейские знали о проблемах со слухом Агафонова, но несмотря на это задержали его, продержали в полиции 9 часов и отказывали в предоставлении переводчика.