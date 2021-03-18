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14:40

Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 300 тысяч рублей за посты об акции 23 января

фото ЗакС политика Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали на 300 тысяч рублей за посты об акции 23 января

Тверской суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина на 300 тысяч рублей из-за постов об акции протеста 23 января в столице, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

По словам Тельнова, сторона защиты намерена обжаловать это решение.

Митрохина задержали 12 марта во время встречи с избирателями в Пресненском районе. В отделе полиции на него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). 300 тысяч рублей – максимальный предусмотренный штраф по этой статье.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которому суд заменил по ходатайству ФСИН условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. В Петербурге на нее вышли не менее десяти тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро и перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

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