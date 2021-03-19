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16:07

Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

фото ЗакС политика Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти кандидатур в состав Центризбиркома на 2021 – 2026 год, сообщили в Центризбиркоме.

Среди назначенных президентом членов ЦИК – действующая глава комиссии Элла Памфилова. Также Путин назначил в состав ЦИК главу аппарата Общественной палаты Павла Андреева, члена СПЧ Игоря Борисова, главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину и главу совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрея Шутова.

Обновлено 16:12 зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что новый председатель комиссии будет избран 29 марта, передает РИА "Новости".

Напомним, в составе ЦИК 15 членов, по пять из них назначают две палаты парламента и президент. Срок полномочий членов комиссии составляет пять лет.

Ранее своих кандидатов в ЦИК назначили Госдума и Совфед. Госдума утвердила кандидатуры руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, действующих членов ЦИК Антона Лопатина (от ЕР), Евгения Колюшина (от КПРФ), Николая Левичева (от "Справедливой России") и первого замруководителя фракции ЛДПР Александра Курдюмова. Совфед - зампреда ЦИК Николая Булаева, действующих членов комиссии Бориса Эбзеева, Евгения Шевченко, главу избиркома Орловской области Людмилу Маркину и главу Красногорска Эльмиру Хаймурзину.

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