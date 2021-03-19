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18:17

Яшин потребовал от СК завести дело из-за концерта "Крымская весна" с участием Путина

фото ЗакС политика Яшин потребовал от СК завести дело из-за концерта "Крымская весна" с участием Путина

Муниципальный депутат Илья Яшин направил в Следственный комитет обращение с просьбой проверить концерт "Крымская весна" на стадионе "Лужники", состаявшийся 18 марта, на нарушение ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), текст заявления Яшин опубликовал в Facebook.

Яшин напомнил, что по этой статье сейчас расследуется "санитарное дело", которое возбудили после акции протеста в Москве: из-за того, что среди протестующих якобы были люди, зараженные коронавирусом.

"В Лужниках десятки тысяч человек были без масок и перчаток — где обыски у организаторов, где задержания, где суды по мере пресечения?" - возмутился Яшин.

Политик указал, что в Москве до сих пор действует режим повышенной готовности, который предполагает, что на культурных мероприятиях должно быть заполнено не более половины мест. Он отметил, что "многочисленные фото- и видеорепортажи" в СМИ свидетельствуют "о тотальном несоблюдении участниками" мероприятия этих ограничений.

"Полагаю, что организаторами были созданы условия для массового заражения граждан коронавирусной инфекцией. Таким образом, в действиях организаторов может усматриваться состав преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ", - заключил Яшин.

Концерт "Крымская весна" был посвящен годовщине присоединения Крыма к России, на нем выступил президент Владимир Путин. На трансляции, которую вел телеканал "Россия 24", видно, что зрителей в "Лужниках" было больше, чем половина стадиона: судя по видео, люди стояли на трибунах вплотную друг к другу, по большей части – без средств индивидуальной защиты.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стадион "Лужники" во время выступления Владимира Путина на концерте в годовщину присоединения Крыма к России был заполнены на 50%, как того требуют санитарные нормы в свете эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

"Аншлага не было. Он [стадион] был заполнен на 50%", - заявил Песков. По его словам, многие зрители "просто стояли и так далее", но количество зрителей было на уровне 50% от вместимости стадиона.

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