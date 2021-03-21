Путин и Шойгу вновь вдвоём путешествуют по тайге, катаясь на вездеходе и обедая на природе

Российский глава Владимир Путин и руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу вновь отправились вдвоём в путешествие по Сибири, проинформировали в Кремле, опубликовав соответствующие фотографии с отдыха.

Президент гуляет, катается на вездеходах и обедает, сидя на шкурах, на свежем воздухе. Несколькими днями ранее Путин сообщил, что намерен поехать в тайгу "немножечко отдохнуть".

В ходе поездки Шойгу продемонстрировал своему начальнику свою мастерскую и поделки из дерева, которые он делает.

На выездах в лес Путин сам управлял вездеходом: чиновники прогулялись по подвесному мосту через реку, посмотрели в бинокль за жизнью флоры и фауны, после чего отобедали, разместившись на лавках, обильно укрытых шкурами убитых зверей, делится РИА "Новости".

Добавим, вездеход с фото похож на гусеничную машину BV-206 "Лось", чья стоимость может достигать до 7 млн рублей.

Напомним , что свой 67-й день рождения президент также справил в сибирской тайге, собирая грибы и фотографируясь вместе с Шойгу.

Фото: пресс-служба Кремля