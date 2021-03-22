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12:59

МВД не может установить личность силовика "Коли", пнувшего Маргариту Юдину на акции 23 января

фото ЗакС политика МВД не может установить личность силовика "Коли", пнувшего Маргариту Юдину на акции 23 января

На протяжении последних двух месяцев МВД не может установить личность силовика, пнувшего в ходе акции 23 января жительницу Луги Маргариту Юдину в живот: при этом на следующий день к ней в больничную палату пришёл некий сотрудник ведомства и извинился за свои действия.

"Команда 29", юридически сопровождающая Юдину, получила очередной ответ от МВД, который сводится к следующему: "силовик не найден, действия его незаконными пока не признаны". Соответствующий запрос был подан 21 февраля.

"Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий "Коля", который извинился перед ней. В связи с тем, что МВД уже второй месяц не может установить его личность, у меня сразу возникает два предположения: либо тот "Коля" никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность", - отозвалась о ситуации адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, её госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности: адвокаты Юдиной обратились в СК с требованием сообщить о решении о возбуждении дела. Подавали подобные заявления и другие деятели. К примеру, правозащитник Динар Идрисов в итоге получил ответ от УСБ ГУ МВД по Петербургу, которое не увидело повода возбуждать дело в отношении полицейского. При этом Роспотребнадзор нашел нарушения в визите полиции к Юдиной в больницу.

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