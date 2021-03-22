Глава МО "Аптекарский остров" и экс-глава администрации МО "Ланское" подали документы на праймериз ЕР

На сайте предварительного электронного голосования "Единой России" вечером 22 марта появились фамилии первых четырех участников праймериз по выдвижению кандидатов в Заксобрание Петербурга.

Руководитель муниципалитета "Аптекарский остров" и бывший помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Никита Титенко заявился по одномандатному округу № 21 (Московский район). В настоящее время у этой территории нет своего представителя в городском парламенте. Избравшийся от нее единоросс Павел Зеленков умер в июне 2019 года. Горизбирком сначала объявил довыборы по этому округу, а потом отменил их, сославшись на пандемию.

Также работавший с Макаровым уроженец города Лондон Михаил Доброхотов подал документы на участие в праймериз по округу № 15, большая часть которого приходится на Фрунзенский район. Сейчас эту территорию в ЗакСе представляет Борис Ивченко.

Доброхотов прославился во время муниципальной кампании 2019 года, когда он руководил избирательной комиссией МО "Черная речка". На эту ИКМО поступали многочисленные жалобы от потенциальных кандидатов. Очереди у ее дверей неоднократно занимали коллеги Доброхотова по молодежному совету Петроградского района, а сама комиссия не допустила до выборов кандидатов, которые так или иначе не связаны с "Единой Россией", в том числе проигнорировав решение Приморского районного суда. После выборов председатель ИКМО стал руководителем местной администрации. Он оставил эту должность в декабре 2020 года, по информации ЗАКС.Ру, не по собственному решению. Сам Доброхотов и депутаты местного совета отказывались комментировать увольнение. В своей кандидатской анкете единоросс указал, что он работает помощником депутата Заксобрания.

Первой документы для участия в предварительном голосовании по округу № 12 подала сотрудница управления по информации ЗакСа Ирина Величко. Двенадцатый округ находится на территории Приморского района. В шестом созыве городского парламента его представляет Андрей Анохин.

Начальница отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома петербургского отделения ЕР Ирина Суина намерена участвовать в праймериз по округу № 2 (Центральный район), от которого в нынешний состав ЗакСа избралась Мария Щербакова.

Напомним, выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля. Предварительное голосование организуют в электронном формате с 24 по 30 мая. В нем смогут принять участие пользователи, авторизованные на портале Госуслуг.

фото: vk.com/ Единая Россия | Санкт-Петербург

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.