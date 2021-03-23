Попавшая под лавину в Хибинах школьница из Петербурга погибла

При сходе лавины в Хибинах в Мурманской области погибла девочка 2008 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета по региону.

"От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка", - сказали представители СК.

Изначально сообщалось, что под завалами оказались трое подростков, двоих быстро извлекли, они живы. Девочку сначала объявили погибшей, затем стало известно, что она еще жива, но в крайне тяжелом состоянии, медики проводили реанимацию. Однако вскоре СК объявил, что девочку спасти все же не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обновлено 09:35 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Instagram сообщил, что детей эвакуируют снегоходами до точки сбора, оттуда их увезут в Мончегорск, где подготовлены места для размещения. По словам Чибиса, лагерь находится в труднодоступном месте, и вертолет, направленный из Мурманска, чтобы увезти тяжело пострадавшую девочку, не успел к ней из-за погодных условий.

"Как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолёт для эвакуации девочки, она находилась в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолёт вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей", - написал Чибис.

Школьники из Петербурга попали под лавину вечером 22 марта. В организованную тургруппу входили 13 детей от 10 до 15 лет и трое взрослых. По данным "Фонтанки.ру", речь идет о туристическом клубе "Скиф", и в Хибины она отправилась в рамках всероссийской зимней "Туриады-2021".