Следователи задержали руководителя тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах

В Мурманской области правоохранители задержали руководителя тургруппы из петербургских школьников, которые попали под лавину в Хибинах, передает ТАСС со ссылкой на мурманское управление СК.

По словам представителей СК, мужчину задержали в Апатитах, куда вечером 23 марта доставили всех эвакуированных с гор участников двух туристических групп. "Фонтанка.ру" писала, что группу турклуба "Скиф" возглавлял Сергей Смирнов.

Напомним, тургруппа с 13 подростками из Петербурга попала под лавину вечером 22 марта. Под завалами оказались трое подростков, двоих быстро извлекли, еще одна девочка погибла. СК по Мурманску возбудил дело по ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), СК по Петербургу – по ст. 293 УК РФ (халатность).