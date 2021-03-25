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13:06

Макаров снова поблагодарил Росгвардию за работу на митингах

фото ЗакС политика Макаров снова поблагодарил Росгвардию за работу на митингах

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав заявил, что если бы не было войск Национальной гвардии и других силовых структур, неизвестно, что случилось бы с Россией. 

В четверг, 25 марта, в Смольном состоялся торжественный приём губернатора, посвящённый профессиональному празднику нацгвардейцев, сообщила пресс-служба ЗакСа. Выступая на этом мероприятии, Макаров подчеркнул важность работы сотрудников силовых структур на массовых мероприятиях. 

"Не будь войск Национальной гвардии, правоохранительных органов, МВД, других силовых структур, что было бы с Россией? Все начинается с информационных атак, после следуют различные провокации, затем наступает точка невозврата. Все это давно описано в тактике цветных революций. Одна из самых главных задач – сохранить спокойствие в нашем любимом городе. Спасибо вам за это", - заявил председатель ЗакСа. 

Нескольким сотрудникам Росгвардии он объявил персональную благодарность. 

Напомним, с начала январских протестов Макаров неоднократно участвовал в чествованиях силовиков. В частности, вручал часы полицейским и нацгвардейцам на Дворцовой площади, посещал базу Омон и награждал охрану Мариинского дворца. 

День войск Национальной гвардии отмечается 27 марта.

Сергей Еремеев

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