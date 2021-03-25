Макаров снова поблагодарил Росгвардию за работу на митингах

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав заявил, что если бы не было войск Национальной гвардии и других силовых структур, неизвестно, что случилось бы с Россией.

В четверг, 25 марта, в Смольном состоялся торжественный приём губернатора, посвящённый профессиональному празднику нацгвардейцев, сообщила пресс-служба ЗакСа. Выступая на этом мероприятии, Макаров подчеркнул важность работы сотрудников силовых структур на массовых мероприятиях.

"Не будь войск Национальной гвардии, правоохранительных органов, МВД, других силовых структур, что было бы с Россией? Все начинается с информационных атак, после следуют различные провокации, затем наступает точка невозврата. Все это давно описано в тактике цветных революций. Одна из самых главных задач – сохранить спокойствие в нашем любимом городе. Спасибо вам за это", - заявил председатель ЗакСа.

Нескольким сотрудникам Росгвардии он объявил персональную благодарность.

Напомним, с начала январских протестов Макаров неоднократно участвовал в чествованиях силовиков. В частности, вручал часы полицейским и нацгвардейцам на Дворцовой площади, посещал базу Омон и награждал охрану Мариинского дворца.

День войск Национальной гвардии отмечается 27 марта.

Сергей Еремеев