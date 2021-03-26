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12:24

Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января

фото ЗакС политика Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января

Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей по протоколу за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января, передает E1.RU.

Чуть ранее суд оштрафовал Ройзмана еще на 20 тысяч рублей – за акцию протеста 23 января. Оба протокола были составлены по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Напомним, Ройзмана задержали 16 марта в аэропорту Екатеринбурга. Изначально на него составили протоколы по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения), хотя в этой статье нет частей, и режим ЧП в России не объявлялся.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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