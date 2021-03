"Есть к чему стремиться": Слуцкий заявил о необходимости ужесточения наказания за оскорбление Путина

Глава думского комитета по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", в ходе которого, среди прочего, заявил о необходимости ужесточения наказания за уничижительные отзывы о Владимире Путине.

"Что касается оскорбления президента - нам определенно есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента", - поделился мнением Слуцкий в ходе разговора о высказываниях американского главы Джо Байдена.

В поддержку своей идеи парламентарий добавил, что "в Бельгии наказание за подобное составляет от двух до трех лет тюрьмы, в Дании - от трех до четырех лет, Франции - штраф до €45 тысяч, в Германии - тюрьма от трех месяцев до пяти лет".

"Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", - уверен Слуцкий.

На данный момент согласно действующей статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением предусматривается штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов.

Напомним, ранее в интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос "So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?" (Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?). Это заявление послужило поводом для критики американского лидера сторонниками "Единой России": ЗАКС.Ру освещал эту тему. Сам Путин, комментируя выпад коллеги, сообщил следующее в ответ: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Фото: сайт Государственной думы