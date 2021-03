"Мы политические бойцы партии": Петербургские единороссы принялись критиковать Байдена в соцсетях

С позднего вечера среды, 17 марта, депутаты Законодательного собрания Петербурга из "Единой России" размещают на своих страницах "ВКонтакте" посты, посвященные президенту США Джо Байдену.

Поводом для их недовольства стало интервью американского лидера телеканалу ABC. Он утвердительно ответил на вопрос "So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?" (Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?). Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание "очень плохим" и заявил, что Байден "однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной", сообщили "Ведомости".

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, охарактеризовал слова американского лидера как "триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя". По информации Znak.com, единороссы в регионах вскоре получили указание от центрального исполнительного комитета партии "публично высказаться" в соцсетях на тему заявления Байдена.

В Петербурге одним из первых это сделал депутат ЗакСа Сергей Купченко. Он написал о Байдене, а заодно и о пресс-секретаре Белого дома Джениффер Псаки, на личной странице "Вконтакте" поздно вечером 17 марта.

Около полуночи тему поддержали администраторы сообщества депутата Алексея Цивилева. Там появилась цитата Турчака и фраза о том, что "к угрозам и агрессии прибегают от безысходности". В беседе с ЗАКС.Ру Цивилев признался, что пост сделали его помощники, а сам он ведет только личную страницу "ВКонтакте". Комментировать информацию о якобы поступивших установках центрального комитета партии парламентарий не стал.

Основная масса постов других единороссов появилась в первой половине следующего дня. Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев написал в своем Telegram-канале, что интервью американского президента напомнило ему времена холодной войны.

"На короткий период, выпавший на начало 2000-х годов, казалось, что все это ушло в прошлое, но вот нахлынула новая волна хамства, грубости и угроз в адрес президента и нашей страны", - заявил единоросс.

Соловьев сообщил ЗАКС.Ру, что информация Znak.com о внтурипартийных установках не соответствует действительности, уточнив, что может говорить только за себя. Депутат утверждает, что сам он высказался, пожелав поддержать позицию Турчака. Активность других своих коллег по парламентскому корпусу Соловьев объяснил "корпоративной солидарностью":

- Мы политические бойцы партии. Сразу реагируем. У каждого свое собственное мнение, нет какой-то сметы единой, кампанейщина. Есть общее понимание отношения и правильной реакции на такие вызовы. Понимаете, у нас есть корпоративная этика. Когда кого-то из журналистов обижают, вы же заступаетесь за своих коллег? Так и мы. Мы правящая партия, мы обязаны реагировать.

Другой вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов заявил в своем сообществе "ВКонтакте", что Байден в интервью поставил под сомнение свою адекватность и умение представлять интересы американцев. Депутат Юрий Гладунов написал, что безапелляционность высказываний руководства США "напоминает состояние человека, находящегося под воздействием сильнодействующих препаратов".

"А ещё, друзья, в России растут прекрасные цветы Тюльпаны, Гиацинты, Пионы, Хризантемы, Васильки, которые хорошо смотрятся по ТополеМ, за которым внимательно приглядывает Молодец с Булавой и Кинжалом. Нам есть что защищать, нам есть кому защищать и нам есть чем защищать! ВСЕМ ХОРОШЕГО ДНЯ!" - продолжил единоросс.

Галина Назарова написала на личной странице, что ей "крайне сложно всерьез воспринимать подобные слова, произнесенные политиком такого уровня, с точки зрения дипломатических отношений, а также и здравого смысла".

"Байден данным заявлением продемонстрировал свою никчемность, слабоумие и полную неадекватность в вопросах внешней политики", - заявил во "ВКонтакте" ее коллега Михаил Погорелов.

В сообществе единоросса Игоря Высоцкого сообщили, что заявления Байдена "свидетельствуют о безумии и беспомощности Запада". Депутат и актриса театра и кино Анастасия Мельникова посчитала, что "таких антидипломатических высот американские лидеры ещё не покоряли".

Напомним, в соцсетях депутатов ЗакСа от "Единой России" неоднократно появлялись посты на одну и ту же тему. ЗАКС.Ру рассказывал, как в начале февраля единороссы постили сообщения на тему протестных акций и фильме Алексея Навального о дворце в Геленджике. Некоторые из этих постов совпадали почти дословно.

