"Обсолютная не правда": Как единороссы ругают Навального и защищают Путина в соцсетях

Ролики от Mash и "КамАЗ-мастер", советы слушать от начала до конца парламентские выступления Вячеслава Макарова и экспресс-анализы протестных акций. Депутаты петербургского парламента от "Единой России" уже пару недель активно разоблачают Алексея Навального и отстаивают честь президента в социальных сетях.

"ПУТИН НАШ ПРЕЗИДЕНТ"

"Единая Россия" развернула информационную кампанию в поддержку президента Владимира Путина. Znak.com со ссылкой на закрытый источник в партии рассказал о методичке, которую якобы разослали в региональные отделения ЕР. Издание утверждает, в частности, что партийцам рекомендовано размещать на личных страницах "Вконтакте" ролик о гонщиках из команды "КамАЗ-мастер", которые пишут на снегу надпись "Putin Team". Петербургские единороссы принялись распространять такие ролики еще несколько дней назад. Есть и свои региональные особенности - посты о протестующих.

Если пройтись по страницам "Вконтакте" депутатов Заксобрания Петербурга от "Единой России", может возникнуть впечатление, что они пишут об одном и том же примерно в одно и то же время. По информации ЗАКС.Ру, значительная часть их медиаконтента, действительно, готовится в соответствии с партийными планами и установками. От помощников парламентариев требуют ежемесячных отчетов по постам, например, об участии их боссов в волонтерской деятельности. Год назад, в январе 2020-го, депутаты-единороссы репостили информацию о послании Путина Федеральному собранию, а летом рассказывали, как весело и безопасно голосовать за поправки в Конституцию. Есть отчетность и по региональным вопросам, например, члены фракции "Единая Россия" почти полным составом делали репосты отдельных выступлений спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, в том числе его чтения стихов к 9 мая.

Ролик в поддержку Путина от "КамАЗ-мастер" одним из первых среди петербургских депутатов запостил вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Он сделал это еще в субботу, 6 февраля. Вместе с видео размещен текст: "Для высоких достижений нужен профессионализм, труд, смелость и настрой на победу. Но самое главное – сплоченная и сильная команда, команда настоящих победителей". Точно такая же цитата упоминается в "методичке", на которую ссылается Znak.

В тот же день тот же ролик с той же подписью на своих страницах разместили депутаты Александр Ваймер, Борис Ивченко, Анастасия Мельникова, Александр Ходосок и Игорь Высоцкий. Последний выбрал, почему-то не "ВКонтакте", а Instagram. Единственный парламентарий, у которого хоть как-то отличался текст к этому посту, - Владимир Носов. Он еще добавил выделенный капслоком заголовок "ПУТИН НАШ ПРЕЗИДЕНТ".

Немассовые "беспорядки"

Серии постов депутатов в защиту президента появлялись также 29 и 31 января. Правда, они были посвящены не величию Путина, а ангажированности его оппонентов, точнее одного оппонента - Алексея Навального. После выхода фильма оппозиционера о "дворце президента" в Геленджике на улицы городов повалила молодежь со смешными лозунгами про аквадискотеку, туалетный ершик и склад грязи. В отличие от своего думского коллеги Виталия Милонова, который пришел на несанкционированный митинг и общался там с протестующими, городские парламентарии предпочли воевать за честь президента в социальных сетях. Зато высказывались даже те, кто никогда не вступает в политические дискуссии на пленарных заседаниях.

Минимум десять депутатов на своих страницах "ВКонтакте" или в Instagram еще за два дня до акции 31 января разместили ролик Telegram-канала Mash о дворце в Геленджике. Автор этого видео, совладелец Mash Максим Иксанов пытался разоблачить расследование Навального и показал внутренние помещения дворца без роскоши и даже без отделки. Позже The Insider сообщил, что Иксанов якобы живет в доме управделами президента и может иметь отношение к президентской администрации.

Петербургские парламентарии, разместив вечером 29 января видео Mash на своих страницах, добавили несколько слов от себя. На защиту президента встал Юрий Гладунов (депутатская орфография и пунктуация сохранена):

"Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно что так называемое "расследование" обсолютная не правда, созданная с целью дискредитации В. В. Путина, как основного гаранта стабильности в России!"

Про стабильность также написала депутат Мария Щербакова, добавив к этому, что Путин еще и гарант мощи России, а расследование Навального - "провокация, сделанная по заказу врагов нашего государства".

Елена Киселева призналась, что у нее сложилось впечатление, что "информация в первоисточнике была не проверенная". Разместивший тот же ролик в Instagram Сергей Купченко назвал расследовании оппозиционера о "дворце Путина" "уткой", напомнив, что подобная информация ходит по интернету уже 10 лет. Депутаты Анастасия Мельникова и Галина Назарова назвали расследование Навального "фейком", Михаил Погорелов - "лже фильмом" (орфографию снова сохраняем), а Елена Рахова - "пропагандой", противопоставив ему "НАСТОЯЩЕЕ видео" от Mash.

"Посмотри сам! Не позволяй себя обманывать!" - посоветовал собирательному образу своего подписчика Александр Кущак.

Юрий Авдеев написал, что "Навальный - обыкновенный провокатор спецслужб, который был создан для решения определенных задач". Каких именно задач и чьих конкретно спецслужб, единоросс не уточнил.

Вечером 31 января появилась новая порция аналитики от депутатов. Одни рассуждали, что на протестную акцию почти никто не пришел, другие - что пришли очень опасные люди.

"Большинству людей не нравится, что Навальный со своими сторонниками втягивает наших детей в политику, не предлагаются альтернативные источники и точки зрения - это несправедливо. Поэтому на эти митинги и не ходят массово", - отметила в своем посте Киселева.

Депутат Носов заявил, что заказчик протестных митингов - Запад. По его наблюдениям, участники акций переругались между собой, а большинство петербуржцев протесты не поддержали. Закончил депутат свой пост цитатой Сунь-Цзы.

Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, напротив, написал, что 31 января на улицах можно было наблюдать "беспорядки". Для убедительности депутат добавил семисекундное видео с Пионерской площади, на котором мужчина трижды ударил производивших задержание силовиков. Пост набрал 10 тысяч просмотров, а в комментариях началась бурная дискуссия.

У председателя Заксобрания Вячеслава Макарова аккаунта в Instagram нет, страницу "ВКонтакте" он тоже не ведет. Но это и не обязательно, поскольку записи его выступлений с парламентской трибуны все равно регулярно репостят другие депутаты. Пламенную речь спикера о митинге 31 января разместили у себя почти все члены фракции "Единая Россия". Причем многие сочли необходимым дописать несколько слов от себя.

Михаил Барышников, например, порекомендовал своим подписчикам посмотреть видео одиннадцатиминутного выступления от начала до конца. Андрей Горшечников сопроводил репост словами: "Вячеслав Макаров о важном".

Подписи у нескольких депутатов совпадали почти слово в слово. Например, Елена Рахова написала: "Вячеслав Макаров напомнил, что в городе на Неве никогда не было протестной повестки". У депутата Назаровой - то же самое, только вместо города на Неве - Петербург. А Константин Чебыкин и Мария Щербакова выделили одну и ту же цитату однопартийца: "Все начинается с романтического хождения в народ, а заканчивается трагедией для государства".

Звезда сериалов о милиции, депутат Анастасия Мельникова сопроводила репост речи Макарова цитатой близкого белогвардейцам религиозного философа Евгения Трубецкого:

"Человеческое общежитие (...) должно опираться не на один инстинкт (...), а на более высокие побуждения человеческой природы. Оно должно связываться с безусловно ценным для человека, с его святынею."

Политических посты на злобу дня на страницах петербургских депутатов, наверняка, будут появляться и дальше. Если верить все той же "методичке", содержание которой попало в паблик, благодаря изданию Znak, нас ждет появление патриотических видеороликов с обилием российских триколоров под песню "За тебя, Родина-мать" группы "Любэ". Их, как утверждается, рекомендовано размещать с подписью в поддержку президента. Приятного просмотра, избиратели.

Сергей Еремеев

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