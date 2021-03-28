Попавшие под лавину в Хибинах дети вернулись в Петербург

Детская туристическая группа возвратилась домой в Петербург: школьники вынуждены были ненадолго застрять в мурманских Хибинах после чрезвычайного происшествия, которое произошло с ними. О возвращении ребят известили в администрации Приморского района.

Родители жаловались, что семьи не могут воссоединиться с детьми ввиду проводимых с ними следственных действий.

Напомним, 22 марта в ходе пешего похода группа подростков-членов турклуба "Скиф" попала под лавину в районе станции Имандра Мурманской области.

В результате инцидента погибла девочка 2008 года рождения.

Мурманский Следственный комитет по возбудил уголовное дело по ст. 283 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), СК по Петербургу – по ст. 293 УК РФ (Халатность). Руководитель группы задержан.