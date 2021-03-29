Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК

Центральная избирательная комиссия на заседании состава на 2021-2026 год переизбрала Эллу Памфилову в качестве председателя, передает ТАСС.

За кандидатуру Памфиловой отдали голоса 14 членов ЦИК на тайном голосовании. За еще одного кандидата, Александра Курдюмова, проголосовал один человек.

Напомним, в составе ЦИК 15 членов, по пять из них назначают две палаты парламента и президент. Срок полномочий членов комиссии составляет пять лет. Состав комиссии до 2026 года уже сформирован, последним свою "пятерку" назначил президент Владимир Путин 19 марта – в том числе и Эллу Памфилову.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. За время руководства она настояла на снятии с должности трех председателей Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Каждый раз вопросы к работе Горизбиркома все еще оставались. После смены последнего руководителя ГИК Памфилова заявила, что еще есть над чем работать.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру