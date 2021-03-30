Дмитриева приветствует переизбрание Памфиловой

Переизбрание Эллы Памфиловой председателем Центризбиркома встретило положительный отклик со стороны депутата петербургского парламента Оксаны Дмитриевой, намеревающейся осенью принять участие в думских выборах. По ее словам, избирательная система представляет собой набор "маленьких ОПГ-шечек", которые состоят из сотрудников УИКов, ТИКов, депутатов разного уровня, участковых, судов и прокуратуры, и "этот спрут нужно рубить, распутывать". Для этой работы, по мнению члена Партии роста, Памфилова идеально подходит.

"Политический вес и независимость, которые есть у Памфиловой, позволяют с этим бороться более эффективно, чем это бы кто-то другой делал на ее месте. Мы сравниваем не с идеалом, а с возможностями. При трехдневном голосовании лучше иметь председателем Центризбиркома Памфилову, чем кого-либо другого, хотя, конечно, лучше, чтобы не было и трехдневного голосования и везде у нас были люди, которые абсолютно честно подходят к своим обязанностям", - рассудила Дмитриева в студии "Эха Петербурга".

Применительно к главе ЦИК она употребила одну из любимых цитат, принадлежащую авторству Теодора Рузвельта: "делай что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть". Иными словами, считает Дмитриева, Памфилова способна сделать для честных выборов максимум из того, что возможно в сегодняшних условиях.

Другие мнения о переизбрании Памфиловой до 2026 года читайте в материале ЗАКС.Ру.

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