Юлию Галямину оштрафовали за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Лишённую статуса муниципального депутата жительницу Москвы Юлию Галямину оштрафовали на 15 тысяч рублей за присутствие на форуме "Объединённых демократов", который в середине марта разогнали силовики, уведомил "МБХ медиа" адвокат Михаил Бирюков.

"Заседание проходило под копирку точно так же, как и у всех задержанных на этом форуме и привлеченных по этому делу. Наше ходатайство не удовлетворяют, наших доводов не слышат, наших свидетелей не допрашивают, протоколы не отличаются. Безусловно будем обжаловать, потому что это вопиющее пренебрежение нормами процессуального законодательства", - пояснил Бирюков.

Суд счёл, что участие в форуме "Муниципальная Россия" являет собой "осуществление деятельности нежелательной организации" - Open Russia Civic Movement.

Галямина потеряла мандат муниципала не так давно - 25 марта. Основанием для такого решения стал приговор, вынесенный Галяминой в декабре по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК и вступивший в силу.



Силовики, напомним, разогнали форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться днём 13 марта. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия – около 200 человек – доставили в различные отделы полиции Москвы. На форуме собрались депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

Подробнее о событиях того дня – в материале ЗАКС.Ру.