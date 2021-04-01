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18:58

Суд в Москве арестовал фигуранта нового дела о насилии в отношении омоновца на протестах 23 января

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал фигуранта нового дела о насилии в отношении омоновца на протестах 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал Александра Федерякова по делу о применении насилия в отношении силовика на акции протеста 23 января, передает "ОВД-Инфо".

Федерякова задержали накануне, 31 марта, после обыска в его квартире. Его обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он на акции протеста 23 января якобы распылил газовый баллончик в сторону сотрудника ОМОНа. Жена Федерякова рассказала, что следственные действия в квартире проводили с утра и в присутствии малолетних детей.

Адвокат Александр Борков в разговоре с "МБХ медиа" сообщил, что сторона обвинения в качестве доказательства вины Федерякова предоставила фотографию толпы. Он подчеркнул, что считает доказательства "очень-очень условными", поскольку на фото было человек 20, и "кто из них кто — не идентифицировать".

Ранее суд избрал запрет определенных действий для еще одного фигуранта подобного дела – Максима Леликова.

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