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18:15

Допрос Резника в Следкоме продлился более трех часов

фото ЗакС политика Допрос Резника в Следкоме продлился более трех часов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в пятницу, 2 апреля, дал свидетельские показания в рамках дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства).

Парламентарий рассказал ЗАКС.Ру, что следственные действия длились более трех часов. За это время он сдал тест на ДНК и ответил на вопросы об обстоятельствах своего нахождения в квартире дальнего родственника Ивана Дорофеева, который сейчас находится в СИЗО. 

Резнику предлагали пройти допрос на полиграфе, но он, посоветовавшись с адвокатом, отказался. Депутат отметил, что данные полиграфа не являются доказательством достоверности информации и напомнил о позиции Верховного суда, который неоднократно указывал, что результаты исследований с помощью полиграфа не отвечают требованиям достоверности.

Также оппозиционер обратил внимание, что тест на ДНК у него брали эксперты из той же организации, которая в 2016 году сообщила о более 10% забракованных подписей избирателей, собранных Резником для участия в выборах в ЗакС.

Напомним, обыск у Дорофеева состоялся 9 марта. Оперативники пришли к нему в момент, когда в квартире находился Резник. Были обнаружены наркотики растительного происхождения "массой более 6, но менее 100 граммов".

Следствие считает, что Дорофеев хранил их, чтобы потом продать. Защита полагает, что объем изъятых веществ "тянет максимум на статью кодекса административных правонарушений". Кроме того, адвокат Дорофеева Тимур Рзаев заявлял о попытках давления на его подзащитного и поступавших предложениях дать признательные показания на Резника в обмен на изменение меры пресечения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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