Беглов обозначил главные события уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов поведал о ключевых событиях завершающейся недели: умозаключения городского главы традиционно изложены у него на странице "ВКонтакте".

На протяжении последних семи дней губернатор встречался с федеральными чиновниками различного уровня. Приоритетной темой для деловых дискуссий были крупные региональные проекты.

"Вместе с вице-премьером Викторией Абрамченко обсудили предстоящую рекультивацию полигона "Красный Бор" и работу по созданию единого экологического оператора Петербурга и Ленинградской области. Уже определены первые три площадки, где будут обрабатывать, перерабатывать и утилизировать мусор агломерации", - отчитался Беглов.

Также губернатор подискутировал с президентским советником Антоном Кобяковым, который, по совместительству, работает ответственным секретарём оргкомитета грядущего ПМЭФ-2021.

"Представители петербургских компаний и музея театрального и музыкального искусства отправились в Нарьян-Мар с деловой миссией. Делегация будет продвигать в арктическом регионе технологии добычи нефти, развивать сотрудничество в пищевой промышленности и культуре", - добавил Беглов в продолжение темы.

Кроме того, городской глава встретился с начальником Министерства цифрового развития Максутом Шадаевым и главой Минстроя Иреком Файзуллиным: с ними Беглов поговорил о нацпроектах "Цифровая экономика" и "Жильё и городская среда".

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