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13:32

Пригожин отказался от очередного иска к Навальному о защите чести и достоинства

фото ЗакС политика Пригожин отказался от очередного иска к Навальному о защите чести и достоинства

Предприниматель Евгений Пригожин отозвал второй иск о защите чести и достоинства, поданный к политику Алексею Навальному, уведомил "МБХ медиа" юрист Алексей Молокоедов.

Претензии бизнесмена касались выпуска программы Владимира Милова, который вышел на YouTube-канале "Навальный LIVE" от 20 октября 2020 года. В нём коллега Навального уничижительно высказался о Пригожине, приравняв его деятельность к криминальной.

Пригожин требовал, чтобы ролик был удалён с видеохостинга, а Милов и Навальный оба выплатили ему по 5 млн рублей компенсаций.

Отказ от иска обоснован тем, что бизнесмену не удалось доказать, что политик может загружать и удалять материалы на YouTube, а также публиковать твиты в одноименном аккаунте.

В то же время претензии к Милову остались неизменны.

Ранее Пригожин отозвал свой первый иск о защите чести и достоинства: поводом послужил ещё один ролик, размещённый на "Навальный LIVE".

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