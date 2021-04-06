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14:40

TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за отказ удалять посты с призывами к протестам

фото ЗакС политика TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за отказ удалять посты с призывами к протестам

В Москве Мировой судебный участок №422 решил оштрафовать социальную сеть TikTok за нежелание предавать забвению информацию о несогласованных акциях, делится РИА "Новости".

"TikTok Pte.Ltd признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 2,6 миллиона рублей", - сообщили в суде.

Добавим, ранее за отказ удалить информацию, содержащую призывы к несовершеннолетним принять участие в январских протестах, был оштрафован Twitter: сумма санкции достигла почти 10 млн рублей. 

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