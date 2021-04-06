Ваймер и Ходосок заявились на праймериз единороссов

Депутаты-единороссы из петербургского ЗакСа Александр Ваймер и Александр Ходосок подали документы для участия во внутрипартийных праймериз в преддверии новых выборов в городской парламент. Ваймер намерен попасть в Мариинский дворец как списочник, а Ходосок попробует свои силы как одномандатник от округа №10, целиком охватывающего хорошо ему знакомый по работе в МСУ Курортный район, а также части Выборгского и Приморского районов.

"Я провел большую работу на территории округа в различных сферах: образование, культура, социальная сфера, здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, патриотическое воспитание, спорт. <...> На законодательном уровне была оказана помощь субъектам малого и среднего предпринимательства", - говорит Ходосок о своей деятельности в течение последних пяти лет.

Ваймер, в свою очередь, тоже вспоминает персональные успехи в Курортном районе: он помогал в строительстве, ремонте и модернизации детских садов, открытии музея истории отдела МВД по Курортному району.

"Были благоустроены скверы, в том числе сквер Пограничников в Сестрорецке, для одного из старшейших парков был воссоздан "Ботик Петра I – "Св. Николай". В жилищной сфере успешно реализуется программа замены устаревших деревянных оконных рам в домах", - добавил Ваймер.

Праймериз "ЕдРа" продлятся с 24 по 30 мая.

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