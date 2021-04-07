Петербургский ЗакС предложит ввести дистанционную форму обслуживания населения

Законодательное собрание Петербурга выступит с федеральной инициативой, закрепляющей на законодательном уровне дистанционные формы социального обслуживания. Соответствующий документ "Единой России" был одобрен в первом чтении на заседании 7 апреля.
В законопроекте прописано, что социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги государственных органов будут доступны в удаленном, дистанционном формате.
- Цель данной инициативы - дать право органам исполнительной власти всех уровней обеспечить граждан планшетами или ноутбуками с учетом принципов адресности и нуждаемости, на которых построено все социальное законодательство, - объяснила депутат "Единой России" Елена Киселева.
Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева заметила, что об обеспеченности населения техникой в документе ничего не говорится и нет расчётов, сколько бюджетных денег на это уйдёт. Киселева ответила, что законом предлагается только новая форма социального обслуживания.
Представитель КПРФ Александр Рассудов назвал законопроект единороссов "инициативой ни о чем".
- О чем мы пишем? О том, что социальную услугу можно оказывать в сети Интернет? Наберите в гугле - там эти услуги уже оказываются, - посоветовал Рассудов.
Другие оппозиционные депутаты заявили с парламентской трибуны, что единороссы регулярно включают в повестку только свои инициативы, а социальные законопроекты остальных фракций блокируют. Беспартийный Максим Резник добавил, что власть при этом продолжает тратить деньги на вооружение и оснащение силовиков.
- Приоритетом должна быть помощь людям, а не война с ними, - отметил он.
Депутат Дмитриева напомнила, что парламентское большинство несколько раз отказывалось рассматривать её законопроекты о возврате к прежнему пенсионному возрасту и к об индексации пенсий работающим пенсионерам. Последняя позже была внесена в Госдуму парламентом города Севастополь, подчеркнула депутат.
Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок ("Единая Россия") сказал на это, что авторы севастопольский инициативы учли замечания, которые сделали к их документу в федеральном совете законодателей.
"За" утверждение инициативы проголосовали 38 парламентариев, "против" - четверо, один воздержался.
Сергей Еремеев
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